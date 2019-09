Wat Eten We Vandaag: Polenta met paddenstoelen en Parmezaan

Nederlan­ders kopen meer online, vooral eten is populair

19 september Nederlandse consumenten kopen meer en meer producten en diensten via internet. In het eerste halfjaar van 2019 gaven we 12,5 miljard euro online uit. Dat is 9 procent meer dan in dezelfde maanden van 2018. Vooral de aankopen van maaltijden en andere etenswaren namen toe.