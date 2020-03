Wat Eten We Vandaag: Preistamppotje met kabeljauw en spekjes

Het is de Week Zonder Vlees en in Rotterdam kun je daarmee prima uit de voeten

9 maart Een maaltijd bereiden zónder vlees op je bord een uitdaging? Vanaf vandaag is het de Nationale Week Zonder Vlees. Wie na falafel, salade geitenkaas en broccoli écht geen inspiratie meer heeft, kiest misschien liever voor een vegetarisch of veganistisch restaurantje. En daarvan heb je er in Rotterdam meer dan genoeg! We lichten er een aantal uit.