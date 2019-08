Wat Eten We Vandaag: Preitaart met kabeljauw en frisée

Hazelnoten van eigen bodem: zoeter dan die uit Italië en Spanje

10:43 De oogst van de eerste hazelnoten staat op stapel bij teler Tuenter. De gaard van 5,5 hectare in Breedenbroek met diverse hazelnootrassen is één van de vier specialistische boomgaarden in ons land die profiteren van de groeiende vraag naar noten.