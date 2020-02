Wat Eten We Vandaag: Pretzelbrownies met karamel

Indebuurt Haarlem Cool! Je kunt vanaf vandaag een rondje Haarlem doen met de restaurant­trein

23 mei Eten en Haarlem zijn een perfecte combinatie. Overal in de stad heb je de heerlijkste restaurants en we zijn zelfs uitgeroepen tot gastronomische hoofdstad in 2018. Maar nu is er wel iets heel leuks: we hebben een restauranttrein in Haarlem!