Wat Eten We Vandaag: Quiche bolognese

Dol op chocolade? In dit museum kun je 104 soorten proeven (en het worden er nog meer)

31 januari Het Chocolademuseum van Richard Jansen in Middelburg is een enorm succes. Hij is er zelf ook een beetje beduusd van. Vooral zelf chocolade maken is een enorm succes: ,,Mensen gaan hier weg met blaren op hun handen, met spierpijn. Maar ze zijn wel tevreden want ze hebben zelf de heerlijkste chocolade gemaakt.”