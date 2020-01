Wat Eten We Vandaag: Red velvet cinnamon rolls

Montfoor­ter wil wereld veroveren met gezonde snackauto­maat: ‘Al interesse vanuit Coca-Cola en New York’

18 januari Met je telefoon een chocoladereep uit een automaat kopen. Met die uitvinding wil Patrick Stooker uit Montfoort de wereld veroveren. De eerste vijfhonderd machines worden momenteel in China gemaakt, Coca-Cola is geïnteresseerd en in New York begint na de zomer een proef. ,,Ik wil hiermee de wereld veroveren.”