Wat Eten We Vandaag: Rode-bietenhummus

Alles in deze nieuwe bar is letterlijk om op de foto te zetten: ‘Elk hoekje is fotogeniek’

4 juli Het moest al open gaan in de herfstvakantie, corona stak daar een stokje voor. Nu is het dan toch echt zo ver: de ‘instagrammable’ Urban Streetfood Bar in Papendrecht is klaar. En dat wordt gewaardeerd: ‘Het zit hier elke dag ramvol en daar hebben we helemaal niets voor hoeven doen.’