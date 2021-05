Wat Eten We Vandaag: Romige kip uit de oven

Made in 010 Dit geheime ijsrecept wordt al ruim honderd jaar van vader op zoon doorgege­ven

3 mei Al decennialang wordt hét Winzo-ijsrecept van vader op zoon doorgegeven. Dat recept kreeg de overgrootvader van eigenaar Rick van der Windt (45) in 1918 in handen via een vriend van zijn zoon. ,,Als die eens wist dat we dat recept na ruim honderd jaar nog gebruiken, had hij het vast niet weggegeven.’’