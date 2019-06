Wat Eten We Vandaag: Rosé gebakken zalm met salade van limabonen

In Europa alleen al krijgen 44 mensen per minuut voedselver­gif­ti­ging

5 juni In Europa worden 23 miljoen mensen per jaar ziek door het eten van voedsel dat besmet is met bacteriën, dat laat de World Health Organisation weten. In aanloop naar de eerste Wereld Voedselveiligheid Dag willen zij meer aandacht vragen voor dit probleem waaraan in Europa 4700 mensen per jaar overlijden.