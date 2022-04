Wat Eten We Vandaag: Röstiburger

Vleestaks helpt het milieu amper maar dupeert wel de armsten

Landbouwminister Henk Staghouwer laat onderzoek doen naar de invoering van een heffing op vlees. Wat de uitkomst ook wordt, die vleestaks komt er voorlopig niet. Er is domweg geen meerderheid voor in de Tweede Kamer. En dat is logisch, want Staghouwer hoopt met zo’n heffing iets te bereiken wat er niet door bereikt zal worden, schrijft politiek verslaggever Hans van Soest in dit commentaar.

