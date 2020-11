Wat Eten We Vandaag: Roti met witvis en zoete aardappel

6000 rivier­kreef­ten en 120 uur pellen: kreeften­soep maken is monniken­werk

30 oktober Zesduizend rivierkreeftjes en honderdtwintig uur pellen: in restaurant Fuiks in Capelle aan den IJssel zijn koks Jonathan van Es en Axl Tan druk in de weer voor liters kreeftensoep. Omdat alle horeca dicht is, schakelen ze dit weekend over op het verkopen van potten soep. Een monnikenwerk om de schaaldieren te pellen.