Wat Eten We Vandaag: Shakshuka

Lokale voedsel­boxen zijn een succes, maar hoe lang nog?

11:00 Speltbrood van de bakker om de hoek, een fles rode wijn van de lokale wijnboer of een lekkere steak van de slager verderop in het dorp. De laatste tijd worden steeds vaker voedselboxen met producten van lokale ondernemers verkocht. Maar is dat voor hen wel genoeg om hun hoofd boven water te houden tijdens deze coronacrisis?