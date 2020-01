Wat Eten We Vandaag: Slanke quiche met boerenkool en spinazie

Koken & eten ‘Kinderen die volle melk drinken lopen minder risico op overge­wicht’

9 januari Al van jongs af aan horen we dat we voor onze gezondheid beter kunnen kiezen voor magere en halfvolle melk en niet voor volle. Canadese wetenschappers stellen nu dat kinderen die volle melk drinken minder risico hebben om later overgewicht of obesitas te ontwikkelen.