Wat Eten We Vandaag: Slawraps met hoisinkip en groenten

Wat Eten We Vandaag: Knapperige deegpakket­jes met erw­ten-ricottavul­ling

18 augustus Wist je dat dit recept is gebaseerd op Pastizzi? Dit knapperige gevulde deeghapje wordt veel gegeten in Malta. Ze zijn er in veel verschillende smaken te vinden, maar wij kiezen voor een vulling van doperwten en ricotta. Heerlijk in combinatie met de frisse yoghurt-muntdip.