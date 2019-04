Wat Eten We Vandaag: Spaghetti alla puttanesca

Koken & eten Pieperfans kunnen nu overnach­ten in deze enorme aardappel in Idaho

8:02 Pieperfans opgelet. Het is nu mogelijk om te overnachten in een enorme aardappel die is neergezet op het platteland van de Amerikaanse staat Idaho. Voor omgerekend ongeveer 200 euro per nacht kun je met zijn tweetje dromen over gebakken, gefrituurde en gepofte exemplaren.