Wat Eten We Vandaag: Spaghetti met gehaktballen in tomatensaus

Video Man mag minuut gratis winkelen en neemt voor maar 16,36 euro aan spullen mee

8 mei Een klant van een supermarkt in Stadskanaal mocht gratis boodschappen doen. ‘Graaien!’, zou je denken, maar hij pakte het compleet anders aan. Hij koos niet voor dure boodschappen maar pakte alleen wat hij nodig had. En nee, hij was niet gek geworden.