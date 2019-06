Wat Eten We Vandaag: Spinazie a la crème met gekookte aardappels en rundertartaar

Koken & eten Koffielief­heb­ber kan hart ophalen: zelfs 25 kopjes per dag geeft geen hoger risico op hartproble­men

11:00 Goed nieuws voor mensen die het liefst de hele dag door ‘bakkies pleur’ drinken: nieuw onderzoek laat zien dat zelfs 25 kopjes per dag nuttigen niet voor een verhoogd risico op hartproblemen zorgt. De kans op bijvoorbeeld hartaanvallen en beroertes blijkt even groot te zijn voor de stevige koffiedrinker en iemand die één kop per dag drinkt.