Wat Eten We Vandaag: Steak met zelfgemaakte kruidenboter

’t Taphuys komt naar Utrecht; zelf je glas vol tappen uit wand met tachtig bieren

24 juni Zelf je biertje tappen uit een wand met tachtig verschillende bieren. Dat kan vanaf dit najaar bij ’t Taphuys aan de Mariaplaats in Utrecht. Eigenaar Martijn Lensing heeft er alle vertrouwen in dat zijn concept in Utrecht gaat aanslaan. In Arnhem en Tilburg is ’t Taphuys al een groot succes.