Wat Eten We Vandaag: Sticky tempé en wokgroenten met kruidige rijst en komkommersalade

Koken & eten ‘Voor de planeet is het niet nodig om insecten en zeewier te eten’

8:13 We hoeven voor onze gezondheid en de planeet echt niet louter op insecten en zeewier te gaan knagen. Zo’n drastische omslag is nergens voor nodig, zegt voedingswetenschapper Corné van Dooren van het Voedingscentrum. ,,Het eetpatroon van een eeuw geleden was zo gek nog niet.’’