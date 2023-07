Wat Eten We Vandaag: Stromboli met spinazie en prosciutto

Voor jou getest Opmars van havermelk niet te stoppen: de winnaar is ‘verrassend’ en ‘echte doordrin­ker’

Havermelk is momenteel het populairste alternatief voor koemelk. In de horeca maar ook thuis drinken we steeds vaker een ‘havercappu’. Het aanbod is inmiddels legio. Welk merk bevalt ons driekoppige panel het best? Ze testen negen merken havermelk.