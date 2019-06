Wat Eten We Vandaag: Surinaamse bami

Vanillepro­duc­ten zonder vanille aangepast

9:48 Diverse producenten van 'vanillevla' gaan hun producten of de verpakking aanpassen. Aanleiding is de vaststelling van de Reclame Code Commissie dat het misleidend is om vla die naar vanille smaakt maar geen echte vanille bevat, toch vanillevla te noemen.