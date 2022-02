Wat Eten We Vandaag: Sushi met ossenhaas en zelfgemaakte teriyakisaus

Chocodrop raar? Even sabbelen en het blijkt best lekker

Het is een combinatie waar niet iedereen meteen zijn vingers bij aflikt: drop en chocola. Met een nieuwe pop-upstore, of eigenlijk D’rop Up Store, in de Koopgoot laat Venco zien dat het wel degelijk werkt. ,,Als mensen het eenmaal geproefd hebben, zijn ze bijna altijd om.’’

8 februari