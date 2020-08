Wat Eten We Vandaag: Taco’s met garnalen en granaatappelsalsa

Met deze tips van barbecue­mees­ters maak je een subliem stukje vlees of groente: ‘Het vergt vooral geduld’

7 augustus Even snel een lap vlees op het rooster boven gloeiendhete kooltjes? Vergeet het maar. Barbecueën doe je vooral met veel geduld. Met cursussen als Get the fire started en Keep the fire burning brengen Waddinxvener Wouter Zaat (39) en Zevenhuizenaar Paul Twigt (34) sinds kort al wie dat wil de fijne kneepjes bij.