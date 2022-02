Wat Eten We Vandaag: Taco’s uit de oven met avocadomousse

Koken & Eten Zo eten Japanners kaasfondue (ook al is dat toch echt een Zwitsers gerecht)

De Amerikaan Tim Anderson verbaasde, verraste en overrompelde de jury van het Britse kookprogramma Masterchef in 2011 met zijn originele recepten. Zijn voorliefde voor Japans eten - hij ontmoette zijn echtgenote in Japan - is terug te vinden in zijn nieuwe boek Izakaya.

