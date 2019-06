Wat Eten We Vandaag: Tartaar van haring met geroosterde peen en zeekraal

Zeewier­wraps of liever meelworm? Lidl geeft bijzonder eten een plek in het schap

18 juni Insecten met een barbecuesmaak, wraps van zeewier of een halfje brood dat is gemaakt van aardappel. Samen met nog negen andere opvallende producten zijn ze een week lang te koop bij ruim vierhonderd Lidl-filialen in Nederland. De discounter belooft dat bij succesvolle verkoop, het eten langer in het assortiment blijft.