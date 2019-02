Wat Eten We Vandaag: tarte tatin met brie en peren

Koken & Eten Kun je weglopen om te roken of de rekening splitten? Een expert vertelt

10 februari Praten met je mond vol is niet netjes, net als hoestend boven de tafel hangen. Dat weet iedereen. Maar hoe zit het met weglopen voor een rookpauze of veganistische eisen stellen? Wat zijn in dat soort gevallen de regels?