Wat Eten We Vandaag: Tempeh in ketjapsaus met wintergroenten en rijst

Euromast, Markthal, SS Rotterdam en CS om op te eten

18 februari Snoepjunkies kunnen zich vanaf nu storten op een winegum-Euromast of Markthal-dropje. Een Dordtse groothandel in zoetwaren heeft 6000 kilo aan winegums en zoete drop laten maken in vorm van Rotterdamse iconen. Naast de Euromast en Markthal zijn ook het Centraal Station en het SS Rotterdam om op te vreten.