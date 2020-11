Wat Eten We Vandaag: Tikka masala met raïta

Even vragen aan... Brasserie komt met bijzonder kerstpak­ket: lekker wecken tegen corona! Maar wat houdt het in?

15 november Wat doen we met het kerstpakket? Dat vragen bedrijven zich af, want door de coronacrisis is alles anders dan normaal. Brasserie ’t Graanhuys in Zevenhuizen lanceert daarom de ‘weck us up’ genietbox. Volgens eigenaar Dennis Stekelenburg (48) willen we allemaal ‘geweckt’ worden uit de boze droom die corona heet.