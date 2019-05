Wat Eten We Vandaag: Tom Kha Kung

Koken en Eten Waarom deze Hollander je beter Italiaans kan leren koken dan Italianen (vindt hij zelf)

11:00 Om te schrijven over de Italiaanse keuken hoef je echt geen Italiaans paspoort te bezitten. Culinair schrijver Onno Kleyn denkt dat hij – juist omdat hij buitenstaander is – zelfs béter kan uitleg kan geven over pizza, pasta en broodsoep dan iemand bij wie tomatensaus door de aderen stroomt.