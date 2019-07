Wat Eten We Vandaag: Tomatensoep met gehaktballen

Koken & eten Deze man laat de voetbal­lers van Heracles gezonder eten: Weg met de roomboter

11:00 Daan Boersma (23) is niet de meest populaire man bij de selectie van Heracles op trainingskamp in Billerbeck. In het hotel haalde de voedingsdeskundige bij het ontbijt meteen de croissantjes en chocopasta weg. ‘Het is niet persoonlijk’, zegt hij met een lach.