Wat Eten We Vandaag: Tonijnburger met sojamayonaise

Groente een paar cent duurder: ‘we moeten samen investeren’

18 juni GIESSEN - Als we ook in de toekomst nog gezonde groente willen eten van Hollandse bodem, moet ons voedselsysteem op de schop, zegt Timo Hoogeboom, topman van HAK. Steeds meer telen tegen lage prijzen voor de wereldmarkt, kan niet langer. ,,We putten onze bodem uit.”