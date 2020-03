Wat Eten We Vandaag: Udonnoedels met kabeljauw in teriyakisaus

Video NIEUWE SERIE - Koken met Blik: ‘Koken uit de voorraad­kast maakt je creatief’

30 maart Als we toch moeten thuisblijven en niet mogen hamsteren, dan moeten we de voorraadkast en de vriezer maar plunderen. Danny Jansen laat in tien afleveringen van Koken met Blik zien hoe je lekker kookt met van alles dat je al in huis hebt. In deze eerste aflevering maakt hij een ovenschotel met nacho’s.