Wat Eten We Vandaag: Vega wellington

Jandino Asporaat opent echt FC Kip-restaurant in Rotterdam

9:03 Cabaretier Jandino Asporaat opent een FC Kip-restaurant in Rotterdam. Het wordt het eerste echte filiaal van het kiprestaurant dat is gebaseerd op de films Bon Bini Holland. Zijn fans moeten nog wel even geduld hebben, want FC Kip gaat pas volgend jaar april open. Dat maakte de Rotterdammer gisteravond bekend in Shownieuws.