Wat Eten We Vandaag: Vegan chili sin carne met guacamole

Bij Chico's Drive kun je kebab bestellen vanuit je auto

11:03 De eigenaar van snackbar Chico’s Place hoopt in februari 2020 een drive-in te openen op het parkeerterrein van de Makro in Duiven. In het pand naast het tankstation was tot enkele jaren geleden een coffee drive gevestigd. Het gebouw staat inmiddels enige tijd leeg.