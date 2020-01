Wat Eten We Vandaag: Vegan traybake met pesto, aardappel en portobello

Bij het recept van deze heerlijke traybake, krijg je ook een recept voor een vegan pesto. Normaal zit er parmezaan in pesto. Dat wordt in dit recept vervangen met edelgistvlokken voor dat kazige smaakje.

Voor 2 personen

Bereidingstijd: 55 minuten (10 minuten voorbereiding, 45 minuten baktijd)

Ingrediënten

Voor in de ovenschaal:

- 3 grote aardappelen

- 3 portobellos

- 2 el olijfolie

- Snuf zout



Voor de veganistische pesto:

- 2 bosjes basilicum (ongeveer 30 g)

- 3 el pijnboompitten

- 3 el edelgistvlokken

- 1 teen knoflook

- 7 el extra virgin olijfolie

- 1 el citroensap

- Snuf zout

Extra nodig

Blender

Bereiding

1. Verhit de oven voor tot 200 graden Celsius. Bekleed de ovenschaal met bakpapier.

2. Was de aardappelen en droog ze af. Snijd de aardappelen in parten. Snijd ze eenmaal over de lengte. Snijd daarna iedere helft in vier gelijke parten.

3. Snijd de portobellos in dikke parten, ongeveer dezelfde dikte als de aardappelen.

4. Leg de aardappelparten in een ovenschaal en besprenkel ze met 1 el olijfolie. Mix goed zodat alles bedekt is met olijfolie. Zorg ervoor dat de parten in 1 enkele laag in de ovenschaal liggen. Ze mogen niet over elkaar heen liggen. Bestrooi ze met zout en bak ze 20 minuten in de oven.

5. Besprenkel ondertussen de portobelloparten met 1 el olijfolie.

6. Haal de ovenschaal na 20 minuten bakken uit de oven en voeg de portobelloparten toe. Zet de schaal terug in de oven en bak nog 25 minuten totdat alles gaar is.

7. Terwijl de groenten in de oven liggen kun je de veganistische pesto voorbereiden. Bak de pijnboompitten 2 minuten in een pan, zonder olie of boter. Wanneer de pijnboompitten lichtbruin zijn, haal je ze uit de pan. Houd 1 el pijnboompitten achter de hand ter garnering.

8. Doe 2 el gebakken pijnboompitten in een blender. Voeg de edelgistvlokken, knoflook, olijfolie en citroensap toe. Blend het tot een geheel. Voeg daarna zout toe naar smaak.

9. Serveer de gebakken aardappelen en de portobellos met de veganistische pesto. Strooi de overige pijnboompitten over de groenten.

Eet smakelijk!