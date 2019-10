Wat Eten We Vandaag: Vegetarische Indiase samosa

Dodo moet trekpleis­ter worden op ‘vergeten’ stuk Karel Door­manstraat

10:26 Een opgezette berggeit, oude kimono’s, een skelet zonder hoofd, kerkbankjes en een (deels) koperen plafond. De uitbundig gedecoreerde nieuwe horeca-gelegenheid van Rotterdammer Tan Do opent maandagmiddag de deuren aan de Karel Doormanstraat, tegenover muziektempel De Doelen. Grand café/restaurant Dodo is nog weer een stukje groter dan Little V, zijn bekende Vietnamese restaurant in Rotterdam.