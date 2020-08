Wat Eten We Vandaag: Venkel-zalmpakketjes met druivensalade

Smakenrad staat voorlopig stil: volgens gemeente is vergunning niet in orde; 1500 plaatsen geannu­leerd

10 augustus DEN BOSCH - Het Smakenrad aan de Bossche Pettelaarse Schans staat voorlopig stil. Volgens een woordvoerder van de gemeente Den Bosch is het rad stilgelegd in overleg met de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA). ,,De ondernemer beschikt nog niet over de benodigde papieren’’, aldus de woordvoerder. De ondernemer bereidt een kort geding voor.