Wat Eten We Vandaag: Vietnamese noedelsalade met rundvlees

Bijna alle blikjes tonijn bevatten 'ploftonijn'

25 maart Tonijn in blik, de meest gegeten vissoort in Nederland, is in 93 procent van de gevallen niet duurzaam gevangen. Dit zorgt voor overbevissing en onnodig veel bijvangst die dood overboord wordt gekieperd. De actie Stop Foute Tonijn, die vandaag begint, moet consumenten wakker schudden.