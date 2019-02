Wat Eten We Vandaag: Visballetjes met ketjapsaus

Lastercam­pag­ne tegen Robèrt van Beckhoven: ‘Ik dacht dat ik geen vijanden had’

8:41 Robèrt van Beckhoven is de dupe van een lastercampagne tegen hem. Verschillende media ontvingen deze week een brief waarin onder staat dat Van Beckhoven geen contact meer heeft met drie van zijn kinderen. Het liefst zou de patissier naar de politie stappen, maar dat kan niet omdat de brief anoniem verstuurd is.