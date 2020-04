Wat Eten We Vandaag: Vissoep

Als caféhouder op je eigen terras zitten: mag dat?

6 april De Woerdense Kroegbaas Erik Thuis zat zondag op zijn terras van de zon te genieten, toen hij door handhavers werd weggestuurd. Thuis is verbaasd over de maatregel. ,,Het is mijn voortuin en ik voldeed aan alle voorschriften.” Maar mag je als caféhouder op je eigen terras zitten, of niet?