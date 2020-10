Wat Eten We Vandaag: Vistaco’s met mangosalsa en avocado-yoghurtsaus

‘Trots van Nederland’ wordt met uitsterven bedreigd, alleen deze families houden wagenwiel­kaas nog levend

9 oktober Boeren Goudse Oplegkaas is de panda van de Nederlandse kazen. Het imposante 20-kilo wegende wagenwiel heeft de status ‘bedreigd culinair erfgoed’. Alleen de families Captein in Zoeterwoude en Van der Poel in Rijpwetering houden de traditie levend.