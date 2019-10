Wat Eten We Vandaag: Waldorfsalade

Koken & eten ‘Alcohol­ver­slaaf­den hebben geen probleem, ze zíjn het probleem’

11:16 Zijn we te tolerant rond alcohol in onze samenleving? En wat zijn de effecten van drinken op je lichaam, op de lange en korte termijn? De Vlaamse professor Bert Aertgeerts legt uit. ,,Las enkele dagen in de week in waarop je niets drinkt.’’