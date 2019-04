Wat Eten We Vandaag: Wienerschnitzel, krautsalat en bratkartoffeln

Ingrediënten (voor 4 personen): Krautsalat - 500 g witte kool - Zout en peper - 1 citroen - 1 à 2 tl scherpe Duitse mosterd - 0,5 tl suiker - 50 ml appelciderazijn of witte wijnazijn - 2 tl karwijzaad - 50 ml olijfolie

Bratkartoffeln - 1 kg aardappels - Olie om in te bakken - Klontje roomboter - Zout - Paar takjes peterselie

Schnitzels - 4 kalfsschnitzels - 200 g paneermeel of witbroodkruim - 100 g bloem - 3 eieren - Plantaardige olie of geklaarde boter - 1 citroen

