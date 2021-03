Wat Eten We Vandaag: Wrap met falafel en kruidige boontjes

Toch uit eten? Take Away Wandelin­gen voeren je langs culinaire hotspots

4 maart Veel mensen verlangen inmiddels naar uit eten gaan en culinaire hoogstandjes in plaats van de bezorgde pizza op de bank. Voor die mensen heeft Wijnspijs wandelingen uitgezet in 20 steden in Nederland, waaronder Den Haag en Delft. Tijdens de Take Away Wandelingen loop je langs vijf restaurants.