Wat Eten We Vandaag: Zalm met aardappel, venkel en aïoli

Dit is de uitvinder van de 'stroepwof­fel'-Mc-Flur­ry die furore maakt in de VS

9 mei Het bleek een gouden greep: McFlurry met stroofwafelsmaak. Alle Amerikanen zien het ijsje binnenkort op de menukaart staan. Het is de eerste keer dat McDonald's in Amerika een Nederlandse vinding introduceert. De bedenker is franchisenemer Robert de Gruyter.