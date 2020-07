Wat Eten We Vandaag: Zomerse halloumisalade met vijgen

Wat als je chips lekkerder vindt dan het avondeten?

30 juni Wat als je cola lekkerder vindt dan water? Of na een zak chips geen trek meer hebt in een avondmaal? Eten krijgt voorgeschoteld wat je niet zo lekker vindt. En je door een verstandelijke beperking ‘vooral in het hier en nu’ leeft. Bij Middin hebben ze een idee hoe het anders kan, maar daarvoor hebben ze geld nodig.