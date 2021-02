Wat Eten We Vandaag: Zwarterijstbowl met tahinsaus

De heerlijke marktvis van familie De Graaf kun je nu ook in winkel aan de Nieuwstraat halen

17 februari Henk, Vera en dochter Anne de Graaf zijn bekende gezichten op de Goudse Markt. Hun viskraam is een gewilde plek om even kibbelingen op te peuzelen. Dat kan sinds vandaag ook in hun nieuwe winkel aan de Nieuwstraat.