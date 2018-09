Wat is het microbendieet en moet je het proberen?

Wat is het?

Het microbendieet is gecreëerd om je darmflora gezond te houden en de goede bacteriën te stimuleren. Dat zou zorgen voor een betere spijsvertering, je algehele gezondheid en ook gewichtsverlies. Er bestaan enkele varianten op het microbendieet, maar een van de meest populaire (simpelweg The Microbiome Diet genaamd) is een driestappenplan ontwikkeld door de darmspecialist dokter Raphael Kellman. In de eerste fase, die drie weken duurt, volg je een dieet om slechte bacteriën te verwijderen en goede bacteriën te kweken. Tijdens de tweede fase, die vier weken duurt, geef je je metabolisme een boost en in de laatste stap leer je hoe je je darmgezondheid voor de rest van je leven kan blijven verbeteren.

Wat staat er op het menu?

Niet-zetmeelhoudende groenten en fruit, zoals andijvie, aubergines en alle koolsoorten, magere eiwitten, gezonde vetten en gefermenteerde voeding zoals augurken en kombucha. Daarnaast is het belangrijk om voldoende vezels en probiotische voedingsmiddelen te eten of probiotica in te nemen.

Welke voeding moet je vermijden?

Wat je het best schrapt van je menu hangt af van welk microbendieet je volgt, maar over het algemeen moet je zoveel mogelijk bewerkte voedingsmiddelen vermijden, denk hierbij aan suiker, eieren, soja, gluten, zuivel en gist. Soms zijn zelfs gedroogd fruit, rijst, aardappelen en pinda's verboden vanwege hun hoge suikergehalte. Maar na een paar weken - als je darmflora weer in balans is - mag je sommige van deze voedingsmiddelen weer toevoegen aan je eetpatroon.

Is het dieet iets voor jou?

Als je goede en slechte bacteriën (samen je microbioom) niet in balans zijn, loop je een hoger risico op een opgeblazen gevoel, het prikkelbare darmsyndroom en andere darmaandoeningen, artritis, huidaandoeningen, overgewicht en zelfs depressie. Het microbendieet zou dan kunnen helpen om die problemen te voorkomen.

De nadelen?