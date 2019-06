Wat is omakase nou weer? Met deze woordenlijst weet je het

Koken & etenVegan, sushi en courgette zijn ondertussen ingeburgerd in ons taalgebruik, maar Dulse zeewier, katsu sando en kimchi zijn - behalve voor de foodies onder ons - vaak nog Chinees. Hoog tijd om daar verandering in te brengen en de belangrijkste nieuwe woorden in foodland op een rijtje te zetten.

Orthomoleculaire therapie

Bij orthomoleculaire therapie, wat een onderdeel is van de natuurgeneeskunde, is het doel om zoveel mogelijk nuttige voedingsstoffen en zo weinig mogelijk schadelijke stoffen op te nemen. Men wil als het ware optimale concentraties voedingsstoffen in je lichaam realiseren. Vaak gaat het om erg hoge doseringen van vitamines en mineralen en wetenschappelijk gezien zijn er geen bewijzen dat de therapie helpt om ziektes te genezen of klachten te verminderen.

Faux vlees

Vegan zit al een tijdje in de lift, en meer dan ooit tevoren vind je vegetarische of veganistische opties op restaurant en in de supermarkt. Faux vlees of vleesvervangers winnen dan ook enorm aan populariteit en de opties zijn legio.

Intraveneuze vitaminetherapie

Menig Amerikaanse celebrity is er helemaal weg van, en de trend komt nu ook naar Europa overgewaaid. Bij IV-therapie worden mineralen, vitaminen en antioxidanten via een infuus in het lichaam gebracht. Resultaat? Een energieboost. Maar volgens klinisch nutritioniste Elisabeth De Waele is het infuus volledig overbodig. ,,Je hebt geen behandeling nodig als je niet ziek bent. Zo zoek je onnodige ­risico’s op. Alleen al het plaatsen van een infuus is een medische handeling die complicaties kan veroorzaken.”

Nudging

Het Engelse ‘to nudge’ betekent ‘iemand een zacht duwtje geven’. Nudging is een techniek uit de gedragspsychologie waarbij mensen subtiel en onbewust aangespoord worden om gewenst gedrag te stellen. Ons brein heeft van nature de voorkeur om vanuit oude patronen of impulsen te reageren en kiest graag voor de makkelijkste weg. Zo is het moeilijk om te weerstaan aan snoep, chocolade en junkfood als het voor het grijpen ligt. Door bijvoorbeeld gezonde alternatieven op ooghoogte in je voorraadkast te leggen, zal je veel minder snel iets zoets of vets pakken. Je stimuleert jezelf dus om gezonde keuzes te maken door je brein een beetje te misleiden.

Ketodieet

In Amerika zijn ze er al een tijdje van in de ban, en hier wint het ketodieet aan populariteit. De basisregels? Weinig koolhydraten, veel gezonde vetten, een gematigd aantal eiwitten en veel groenten. Door koolhydraten te schrappen gaat je lichaam ketonen, die afkomstig zijn van lichaamsvet, verbranden in plaats van glucose waardoor je sneller gewicht zou verliezen. Overigens zijn deskundigen niet erg enthousiast.

Cannabisolie

Een cannabisplant bevat wel honderd verschillende werkzame stoffen. De bekendste zijn cannabidiol (CBD) en tetrahydrocannabinol (THC). Van beide stoffen worden oliën gemaakt. CBD-olie of olie afkomstig van de hennepplant heeft geen psychoactieve bijwerkingen. Lees: je kan er niet high van worden. Wietolie of THC-olie is wel een roesopwekker. Het zorgt ervoor dat gebruikers zich plots beter voelen en aangename prikkels veel intenser ervaren. Beide hebben medicinale werkingen: ze genezen kwaaltjes en kunnen ziektesymptomen de kop indrukken. Zo gebruiken patiënten cannabisolie tegen pijn bij kanker, MS (multiple sclerose) of artritis. Anderzijds zou het hiv-patiënten ook helpen tegen misselijkheid en geeft het ze hun eetlust terug.



Nog anderen gebruiken het dan weer bij slaapstoornissen of nemen enkele druppels om hun tics - zoals het syndroom van Gilles de la Tourette - onder controle te houden. Enkel CBD-olie kan legaal aangekocht worden, in Nederland alvast en enkele andere Europese landen. Niet bij ons. Wietolie is daarentegen niet legaal.

Omakase

In het Japans betekent omakase “Ik laat het aan jou over”, wat betekent dat je je eetervaring (meestal bij sushirestaurants) in de handen legt van de chef-kok, die jouw menu bepaalt.

Korstmos

Korstmos is een organisme dat lijkt op een champignon en inmiddels op het menu van vele sterrenchefs staat.

Dulse zeewier

Ook Dulse zeewier is aan een opmars bezig. Het gezonde voedingsmiddel is niet alleen rijk aan vezels en vitamine A, maar ook een afrodisiacum en het ideale middeltje tegen een kater. Het zeewier smaakt een beetje naar bacon en je kan het zo uit de verpakking eten als tussendoortje.

Calamondin

Qua fruit wint de citrusvrucht calamondin dan weer aan populariteit. De vrucht heeft een bitterzoete smaak en wordt zo gegeten of verwerkt in tal van gerechten.

Katsu sando

Sushi en sashimi zijn ondertussen goed ingeburgerd, maar de Japanse katsu sando is velen nog vreemd. Toch is deze sandwich (sando) met gefrituurde kotelet (kastu) wereldwijd aan het oprukken.

Kimchi & kefir

Gefermenteerde producten zoals kimchi en kefir worden door foodies en gezondheidsbloggers geroemd om hun positieve effecten voor je darmen, al zijn er weinig harde bewijzen die die claims hard maken. Twee van de meest bekende voorbeelden zijn kimchi en kefir. Kimchi is een traditioneel Koreaans gerecht dat bestaat uit gefermenteerde groenten en kool, terwijl kefir een koolzuurhoudende melkdrank is die wordt gemaakt van melkzuurbacteriën en gisten.

Kikkererwtenmeel, boekweitmeel, sorghummeel en amarantbloem

Ook verschillende nieuwe bloemsoorten zoals kikkererwtenmeel (gemaakt van gedroogde kikkererwten), boekweitmeel (gemaakt van boekweitkorrels die behoren tot de pseudogranen) en sorghummeel (een volkoren meel met een neutrale smaak) veroveren steeds meer keukens. Vaak wordt gekozen voor deze bloemsoorten omdat ze glutenvrij en eiwitrijk zijn.

Dirty dozen & clean fifteen

Ook biologische voeding zit in de lift, maar nog niet klaar om 100 procent te gaan? De Environmental Working Group maakt jaarlijk een lijstje met 12 soorten groenten en fruit die je beter bio koop (de dirty dozen) en een eentje met 15 die ook oké zijn als ze conventioneel gekweekt werden (de clean fifteen).



Tot de dirty dozen behoren: aardbeien, spinazie, nectarines, appels, druiven, perziken, kersen, peren, tomaten, selder, aardappelen en paprika’s. De clean fifteen bestaat uit avocado, maïs, ananas, kool, ui, peultjes (bevroren), papaja’s, asperges, mango, aubergine, honingmeloen, kiwi, kanteloep, bloemkool en broccoli.