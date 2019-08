Wat je al niet met een courgette kunt doen

Gegrilde courgettes met citroenzest en zeezout

Voorgerecht, bijgerecht of salade



- 2 courgettes, kontjes eraf gesneden

- 4 el olijfolie

- handje basilicumblaadjes

- zest van 1 citroen

- 3 el citroensap

- zeezout



Schaaf met een kaasschaaf de courgettes over de lengte in repen. Schep de courgette over in een ruime kom en voeg 2 eetlepels olijfolie toe. Schep even om. Zet een grillpan op het vuur en grill hierin de courgetterepen aan weerskanten totdat een mooi patroon ontstaat. Dit duurt ongeveer een minuut per kant. Leg de courgette op een grote schaal. Je kunt er nu voor kiezen de repen in de koelkast te bewaren voordat je ze opdient, maar je kunt ze ook lauwwarm serveren. Strooi de basilicumblaadjes en de citroenzest over de courgette. Besprenkel de repen vervolgens met het citroensap en de rest van de olijfolie en eindig met een snufje zeezout. Dit gerecht is volgens sommigen ‘beter dan seks’.